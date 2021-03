Copa do Brasil: Manaus FC enfrenta o Jaraguá de Goiás

Ainda na Chave 3 do Manaus, o Campinense (PB) vai receber o Bahia (BA) | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus - Na tarde desta terça-feira (2), o Manaus Futebol Clube conheceu seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil de 2021, após sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Gavião Real vai encarar o Jaraguá de Goiás, com data prevista para 10 de março, fora de casa, o que dá a vantagem do empate para o time Esmeraldino.

Ainda na Chave 3 do Manaus, o Campinense (PB) vai receber o Bahia (BA). Caso o representante amazonense avance na disputa, será o visitante do vencedor do confronto entre paraibanos e baianos, mas, desta vez, sem a vantagem do empate.

O presidente do Manaus FC, Luís Mitoso, falou a respeito da importância da Copa do Brasil para o time, que vem frequentando este grandioso torneio desde 2018.

"A Copa do Brasil é sempre uma competição importante, uma competição difícil, estamos nos preparando para fazer o melhor, tentar a classificação, independente do adversário, vamos fazer nosso melhor", declarou.

Mais sobre o adversário

O Jaraguá Esporte Clube foi fundado em 2 e fevereiro de 1929 e já possui 92 anos. O time tem como conquista mais recente a segunda divisão do Campeonato Goiano, em 2019. Atualmente, disputa a primeira divisão do estadual. O Jaraguá manda seus jogos no estádio Amintas de Freitas, com capacidade para seis mil pessoas.

