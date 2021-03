Campeão do Barezão, Penarol enfrenta o Ypiranga (RS) na Copa do Brasil

A torcida vitoriosa apoia o time para este novo formato de campeonato | Foto: João Normando

Manaus - O Penarol conheceu seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil, durante o sorteio transmitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (2). O time amazonense enfrentará o Ypiranga, do Rio Grande do Sul.

O Leão da Velha Serpa vai encarar o time sulista, mas sem data definida. O confronto será em casa. O Gestor do Penarol, Henrique Barbosa falou sobre o objetivo do clube na competição.

“A Copa do Brasil é uma competição muito forte. Estamos trabalhando para fazer uma boa campanha. Vamos buscar a classificação para próxima fase, sempre respeitando os adversários mais com foco e estratégia chegaremos ao nosso objetivo na competição”, disse.

A torcida vitoriosa apoia o time para este novo formato de campeonato. "Pra cima deles Penarol", escreveu o torcedor Alciney Gomes.

O rival

No dia 18 de agosto de 1924, nascia o Ypiranga Futebol Clube. As origens do Ypiranga Futebol Clube remetem à rivalidade com o Ítalo-Brasileiro, então o único clube da cidade de Erechim. Em 1924, uma partida entre o Ítalo-Brasileiro e o Douradense, time da Linha Dourado, estava sendo disputada no campo onde hoje se localiza a praça Júlio de Castilhos, no centro de Erechim.

Um grupo de pessoas que recentemente havia chegado à cidade demonstrou apoio ao Douradense – fato que provocou uma confusão generalizada ao final da partida.

No dia seguinte, reunidos no salão de festas do Hotel Central, instalado na Avenida Maurício Cardoso, o grupo de entusiastas do futebol decidiu pela criação de um novo clube. Sua motivação patriótica deu à nova agremiação as cores verde e amarelo, bem como um nome que fazia referência à independência do país.

Leia mais:

