Vasco estreia com derrota no Campeonato Carioca 2021

O Vasco começou a partida estudando as ações do adversário e buscando sair em velocidade para o ataque | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Jogando com a equipe Sub-20, o Vasco estreou com derrota no Campeonato Carioca 2021. Ele foi superado pela Portuguesa por 1 a 0. Apesar de começar com o pé esquerdo o time foca no próximo compromisso da equipe pela competição, será diante do Volta Redonda, no próximo sábado (6), às 21h05, no Estádio Raulino de Oliveira.

O Vasco começou a partida estudando as ações do adversário e buscando sair em velocidade para o ataque. A primeira boa investida vascaína veio aos 17 minutos, Juninho tabelou com Vinícius e levantou a bola na área, procurando Tiago Reis.

Antes da bola chegar ao camisa 9, a zaga adversária cortou na direção da meia-lua, Gabriel Pec pegou a sobra e acabou sendo travado pela zaga que cedeu o escanteio. Na cobrança, Ulisses subiu sozinho e cabeceou para fora.

Aos 27, Cayo Tenório lançou Gabriel Pec na direita, o camisa 11 cortou para o meio, passou por dois marcadores, arriscou a finalização que saiu fraca e parou na defesa do goleiro adversário.

Aos 33, o adversário abriu o placar com Dilsinho de cabeça, após cobrança de escanteio: Portuguesa 1 a 0.

O Vasco iniciou a segunda etapa, tentando reverter o placar do jogo. Logo com pouco mais de 30 segundos, Matías avançou pelo meio, tentou a finalização que acabou estourando na marcação.

Aos 10, Gabriel Pec cobrou falta próxima a área com muito perigo, por pouco não saiu o empate. No minuto seguinte, Cayo Tenório avançou até a linha de fundo e cruzou na entrada da pequena área, buscando Laranjeira. O meia chegou testando com força e a bola passou raspando a trave. Aos 14, Laranjeira recebeu de Caio Lopes e arriscou a finalização de longa distância, por pouco não fez o primeiro gol vascaíno.

Aos 41, Matías recebeu de João Pedro e acionou Gabriel Pec pelo lado direito. O camisa 11 dominou e arriscou a finalização que passou por cima da meta adversária. Aos 46, Figueiredo recebeu pela direita, avançou até invadir a área e arriscou a finalização cruzada, que passou perto da trave adversária.

*Com informações da assessoria

