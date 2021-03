Manaus FC sobe no ranking da CBF e eleva futebol amazonense

Em 2020, mesmo afetado pela pandemia, o Gavião teve uma boa campanha na Série C | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube saltou da 89⁰ colocação no rank de clubes da entidade para a 63⁰ posição, subindo 26 posições em relação à 2019. A divulgação foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última segunda-feira (1).

O Manaus vêm ganhando mais força e expressão no cenário nacional, como explica o presidente Luis Mitoso.

"O Manaus desde a sua fundação, foi projetado para ser um grande clube, dentro e fora de campo. Estamos trabalhando forte para que cada vez mais possamos evoluir e crescer", declarou.



Também responsável pelo crescimento do Manaus, o vice-presidente Giovanni Silva comentou sobre estes sete anos de existência do clube, anos segundo ele de muita luta e entrega.

"O sucesso do Manaua FC nesses sete anos de existência, eu atribuo a gestão profissional que praticamos dentro do Clube. Mesmo reconhecendo que ainda estamos engatinhando, devido a todas as dificuldade em fazer futebol profissional em nossa região, conseguimos quebrar barreiras, bater recordes de publico na Arena da Amazônia e colocamos nossa Federação (FAF) posições mais acima ano após ano.", declarou.

Com certeza esse trabalho atraiu a atenção de investidores para o Manaus e também conquistou credibilidade junto aos torcedores. Giovanni cita isto também como um grande avanço no Manaus.

"Sabemos que temos muito mais a fazer pela frente. Continuaremos em busca de nossos sonhos dentro de um pensamento, e na certeza se tivermos apoio de todos incondicionalmente, em pouco tempo poderemos por nosso estado novamente no topo da elite do futebol brasileiro. Exemplo já demos que é possível sim, basta querer e ter força de vontade", complementou.

Em 2020, mesmo afetado pela pandemia, o Gavião teve uma boa campanha na Série C, ficando a poucos pontos de se classificar para a segunda fase do torneio. O próximo desafio do Gavião é no sábado, diante do JC de Itacoatiara, onde mais uma vez, o Manaus inicia uma caminhada rumo ao título estadual. O horário da partida está previsto às 15h30, na Arena da Amazônia.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Copa do Brasil: Manaus FC enfrenta o Jaraguá de Goiás