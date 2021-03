Manaus FC anuncia centroavante para reforço da nova temporada

O estilo de jogo do centroavante é a boa presença dentro da área e o faro de gol apurado | Foto: Divulgação Manaus FC

Manaus - Vanílson de Lima Silva, de 30 anos, é o novo centroavante do Manaus FC para 2021. O atacante que em outra oportunidade vestiu a camisa do Manaus, ainda em 2013, chega para somar no elenco do Esmeraldino, sendo o nono reforço da temporada.

O anuncio foi feito nesta quarta-feira (3) pela diretoria do Manaus Futebol Clube. O presidente, Luis Mitoso, deu as boas-vindas a Vanilson.

"Ficamos felizes com o acordo selado com Vanilson, ele é um atleta que esteve conosco na fundação do clube e foi campeão vestindo nossa camisa, que nesta segunda passagem pelo Manaus ele possa ter muito sucesso", declarou o presidente.

O estilo de jogo do centroavante é a boa presença dentro da área e o faro de gol apurado. Em seu último clube, o Goianésia (GO), ele marcou 11 gols, sendo artilheiro da primeira divisão do estadual. Após sua passagem pelo Manaus, Vanilson jogou em clubes como o Itumbiara (GO), Vila Nova (GO) onde foi campeão da Série C (2015), o Nacional de Portugal onde foi campeão da segunda divisão da liga portuguesa (2017/2018) e o Atlético Cearense (CE).

"Espero que 2021 seja um ano de sucesso. O Manaus já se tornou grande no cenário nacional e vamos buscar o acesso à Série B, para tornar este time ainda maior, quero somar o máximo possível", disse Vanílson.

Elenco atualizado:

Goleiros: Gleibson, Paulo Henrique, Rafael e Victor;

Laterais: Edvan, Tiago Costa, Isaque Lael, Igor Carvalho e Dudu Mandai;

Zagueiros: Luis Fernando, Ramon, Spice e Jefferson;

Volantes: Gilson, Márcio Passos, Vinicius Barba, Yuri e Guilherme Amorim;

Meias: Gabriel Davis, Tabatinga e Erivelton;

Atacantes: Philip, Jack Chan, Alex, Douglas Lima, Diego Rosa;

Centroavantes: Rafael Ibiapino e Vanilson.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vasco estreia com derrota no Campeonato Carioca 2021