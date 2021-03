Santos empata com a Ferroviária na 2ª rodada do Campeonato Paulista

O Peixe optou por utilizar uma equipe muito jovem na partida | Foto: Divulgação Santos FC

Na tarde desta quarta-feira (3), o Santos empatou com a Ferroviária por 1 a 1 na Vila Belmiro, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Sabino marcou o gol santista.

O Peixe optou por utilizar uma equipe muito jovem na partida, e todos os 19 atletas relacionados, tiveram passagem pelas categorias de base do Alvinegro da Vila Belmiro. O próximo jogo do Peixe é no sábado (06), diante do São Paulo, no Morumbi, ás 19h.

O técnico interino Marcelo Fernandes enalteceu a atuação dos jogadores da base. Ariel Holan, novo treinador, assume na próxima partida.

“Os meninos deram muito conta do recado Essa molecada vale ouro. O clube provou que tem uma base forte. O Ariel está chegando, foi muito bom ele ver essa molecada fazer o que vem fazendo. Isso foi muito positivo para o Santos no início da competição”, disse Marcelo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vasco estreia com derrota no Campeonato Carioca 2021