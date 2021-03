Naça contrata meio-campista Roberto Henrique e atacante Lucas Gadelha

O clube já estreia neste domingo (7), contra o São Raimuno, às 15h30, no estádio Ismael Benigno, na Colina, pelo Campeonato Amazonense 2021 | Foto: Divulgação Nacional

Manaus - O Nacional Futebol Clube anunciou nesta quarta-feira (3), a contratação do meia Roberto Henrique, ex Juventude-RS, e do atacante Lucas Gadelha, ex Água Santa- SP, para integrar ao elenco profissional do clube.

Com passagem pelo futebol da Coreia do Sul, Roberto Henrique Pires Ribeiro, chega para somar com o plantel azulino no Barezão de 2021. Aos 25 anos, o atleta carrega na bagagem passagens por times como, Água Santa-SP, Pyeongtaek FC, Rio Branco-ES, e o EC Juventude-RS.

Aos 25 anos, o atleta carrega na bagagem passagens por times como, Água Santa-SP, Pyeongtaek FC, Rio Branco-ES | Foto: Paulo Cabral

"Sou um jogador que sempre chego para somar com os meus companheiros. Nós temos uma ambição e mentalidade de trazer grandes coisas para o clube. Todos queremos o mesmo objetivo. Juntos vamos conseguir escrever algo novo na história do Naça", afirmou o meia.

Um dos novos integrantes do Leão da Vila Municipal é natural de São Paulo. Lucas Cesar Gadelha ou Gadelha, pela primeira vez jogará no Norte do país. O atacante estava jogando no Água Santa-SP, mas, atuou também no Juventus-SC e Juventus-SP.

Lucas Cesar Gadelha ou Gadelha, pela primeira vez jogará no Norte do País | Foto: Paulo Cabral

"É um prazer poder vestir a camisa do Nacional, um clube de muita tradição aqui no Amazonas. Espero poder ajudar meus companheiros, fazer o melhor pelo clube e conceder alegrias para essa grande torcida", revelou o atacante de 22 anos.

O clube já estreia neste domingo (7), contra o São Raimuno, às 15h30, no estádio Ismael Benigno, na Colina, pelo Campeonato Amazonense 2021.

Saídas

O Nacional FC informa as saídas do atacante Everson Bilal e do volante Judá. O Leão da Vila agradeceu os serviços prestados e deseja sorte aos atletas.

*Com informações da assessoria

