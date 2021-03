Técnico Lisca (América-MG) pede pausa do futebol por conta da pandemia

O técnico aponta que a pandemia não acabou e teme novas mortes | Foto: Mourão Panda / América

O técnico do América-MG, Lisca, pediu a suspensão das competições nacionais de futebol no país. Nesta quarta-feira (3), no dia em que o Brasil bateu recorde de mortes diárias pela covid-19, com 1.910 óbitos, Lisca fez um desabafo em uma entrevista antes da partida contra o Athletic, em Juiz de Fora, a 260 km de Belo Horizonte, válida pelo Campeonato Mineiro.

"Vou fazer um apelo para as autoridades do Brasil e, principalmente para a CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com jogos nos dias 10 e 17 com 80 clubes que nós vamos levar delegação de 30 pessoas para um lado e para outro do país. Nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais, estou perdendo amigos, amigos treinadores, não é hora mais, cara. É hora de a gente segurar a vida. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como é que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Cleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados", desabafou.

Veja o vídeo:

O técnico Renato Gaúcho comentou sobre as declarações de Lisca. Para ele, o futebol tem sido disputado de maneira segura.

O técnico rebarteu a fala de Liscas | Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

"Eu adoro o Lisca, cada um tem sua opinião, mas eu queria deixar claro que o futebol é o local mais seguro. Estamos fazendo um favor para o povo, porque, quando jogamos, é um motivo para o torcedor ficar em casa. Mas não pode parar tudo no Brasil, daqui a pouco a pessoa não sai de casa, mas está morrendo de fome. É difícil essa situação, alguns não vão concordar, mas é a minha opinião", declarou.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva e relatou ter medo que a sua equipe fosse contagiada novamente após divulgação de casos de Coronavírus no Corinthians, e comentou sobre a gravidade da situação.

O treinador avalia o momento e teme por novos casos de infecção pelo vírus | Foto: Divulgação Palmeiras

"Eu temo. Preferia jogar contra o Corinthians na máxima força, porque eu gosto de jogar assim contra os meus rivais. Mas mais do que falar do surto, eu gostaria de apelar para a responsabilidade de todos. A quantidade de mortos assusta. Eu sou apaixonado por futebol, mas futebol sem vida não é nada. A vida está acima do futebol. Assusta quando ligo o jornal e vejo a quantidade de mortos, de como os hospitais estão lotados. Temos que esquecer o clubismo e lutar pela causa. O adversário não tem dó e mata quem for. Foi meu maior medo", relembrou.

A mensagem do treinador coincide com o dia que o Brasil chegou a 1.910 óbitos. "Não sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei que o futebol é um negócio, e precisamos todos trabalhar, precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, mas temos que ter responsabilidade social nesse momento, ser mais responsável dentro daquilo que nos compete, que é ficar mais em casa e ver se conseguimos eliminar esse adversário", finalizou.

Os clubes se reúnem na sexta-feira (5) para discutir o restante da competição.

