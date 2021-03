Arrascaeta pode desfalcar o Flamengo em clássico contra o Botafogo

O Flamengo também está de olho na possibilidade de os jogos das Eliminatórias serem mantidos | Foto: Reprodução

De Arrascaeta foi convocado para defender a seleção uruguaia nos jogos contra a Argentina, dia 26 de março (fora), e Bolívia, dia 30 (em casa), nesta sexta-feira (5). Ele é desfalque do mês confirmado por conta das Eliminatórias da Copa-2022.

O uruguaio deve ser baixa para o Flamengo nos jogos contra Botafogo (dia 23), Boavista (27) e Bangu (31), pelas 5ª, 6ª e 7ª rodadas da Taça Guanabara, respectivamente.

O Flamengo também está de olho na possibilidade de os jogos das Eliminatórias serem mantidos com a convocação só de atletas que já atuam no continente, o que, se confirmado, resultará em uma série de desfalques para o Rubro-Negro no fim do mês, por conta da Seleção Brasileira.

Ainda sem o grupo principal, o Flamengo, comandado por Maurício Souza e composto por jovens do sub-20, principalmente, voltará a campo neste sábado (6), às 18h, para enfrentar o Macaé, no Maracanã e em duelo válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

R7*

