São Paulo divulga novos uniformes para 2021; veja

Na manhã desta sexta-feira (5), o São Paulo anunciou, por meio de suas redes sociais, o seu novo uniforme para a temporada de 2021. O slogan ‘De São Paulo tens o nome”, o anúncio foi feito através de um vídeo narrado pelo ex-BBB Lucas Penteado.

No texto da campanha, são exaltados títulos da trajetória são-paulina, mas o destaque é dado à paixão do torcedor do ‘time da fé’. Entre as imagens, algumas chamam a atenção como a de uma garoto que mostra a sua certidão de nascimento, onde é possível ler seu nome, Luis Fabiano, em homenagem ao centroavante que marcou a história do São Paulo.

A camisa já está às vendas no site oficial da Adidas e os preços são:

Camisa masculina: R$ 279,99

Camisa feminina: R$ 279,99

Camisa infantil: R$ 229,99

A estreia do novo uniforme deve ser já na próxima partida do São Paulo, no clássico contra o Santos, neste sábado (6), às 19h, no Morumbi, em duelo válido pela terceira rodada do Paulistão 2021.

