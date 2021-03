Cuca é o novo treinador do Atlético-MG e substitui Sampaoli

O técnico terá para sempre seu nome guardado na história do clube, por ter conquistado a sonhada Copa Libertadores | Foto: Divulgação

Cuca foi anunciado como o novo técnico do Atlético-MG. Ele assinou contrato para dirigir a equipe por duas temporadas e chega para substituir Jorge Sampaoli, que se transferiu para o Olympique de Marselha, da França. O anúncio foi feito pela página oficial do Galo nas redes sociais.

A expectativa com a chegada de Cuca é grande, visto que o Galo tem feito investimentos milionários e conta, hoje, com um dos melhores elencos da América do Sul. Essa será a segunda passagem do treinador pelo Atlético-MG. Na primeira, Cuca esteve no comando do time em 116 jogos, 54 vitórias, 29 empates e 33 derrotas.

O técnico terá para sempre seu nome guardado na história do clube, por ter conquistado a sonhada Copa Libertadores, a primeira da história do Galo, em 2013.

