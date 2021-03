Mulher no mundo Gamer: amazonense conquista lugar que sempre sonhou

A estudante conta como é a carreira de Gamer | Foto: Reprodução

Manaus - Um mundo de jogos eletrônicos dominados por homens ficou para trás. Segundo dados da Pesquisa Game Brasil (PGB) divulgada em 2020, as mulheres representam 53,8%, principalmente nos jogos para celular.

Conheça a estudante Thalissa Merlo, de 19 anos. Ela é jogadora profissional Free Fire e criadora de conteúdos da Manaus FC. A jovem mulher conta como é a rotina de trabalho no mundo dos games e quando surgiu o interesse de fazer parte de um mundo, antes dominado por homens.

"Eu sempre me interessei muito por jogos eletrônicos, mas o Free Fire foi novidade para mim. É o jogo que atuo profissionalmente. Comecei a jogar há dois anos como amadora. Jogo como profissional há menos de um ano. No início eu jogava só por lazer, daí comecei a me aprofundar no mundo dos jogos", relembra a atleta.

Desafios e dificuldades fizeram parte do início da carreira, mas Thalissa superou todos | Foto: Arquivo Pessoal

Thalissa conta que recebe para jogar em torneios e conta como recebeu o convite para atuar como profissional. Ela afirma que dá para ganhar dinheiro fazendo aquilo que tanto gosta: jogar videogame.

"Essa parceria veio com o campeonato presencial na Arena Five, localizada em um shopping daqui de Manaus. Lá fizeram um mini campeonato, o diretor me viu jogando, se interessou pela minha 'jogabilidade' e fui convidada para fazer parte do time. Percebi que dava para ganhar dinheiro com o que eu gostava de fazer e então, hoje ganho. Não o tanto que eu queria, mas consigo semanalmente. Hoje em dia possuem muitos campeonatos femininos com prêmios de até R$ 6.500. Têm os diários que a gente ganha cerca de R$ 12. Dá para ganhar, basta se dedicar naquilo que gosta.", acrescentou Thalissa.

A Gamer conta também que no início houveram dificuldades, principalmente por ser mulher em um mundo tão competitivo dentro dos jogos. Thalissa queria ser a melhor e nada superou o sonho de fazer aquilo que mais gosta.

Ela incentiva mulheres a fazerem o que gostam | Foto: Arquivo Pessoal

"O preconceito, mesmo que minimamente, sempre vai existir. Eu sempre sofri por ser menina e estar em um local, no qual o cenário feminino não era tão forte. Hoje é mais comum ter meninas no meio dos homens. Sempre tem alguns que subestimam a gente. O bom é que, continuamos para mostrar que podemos sim, nos superar, e sermos melhores que os homens nos jogos", pontuou.

Thalissa é uma das milhares de mulheres que atuam neste cenário virtual. Entre os jogos denominados "hardcore" e "casuais", as mulheres dominam, segundo a pesquisa (PGB), no hardcore, elas representam 38,7% e nos casuais, a dominância é de 61,9%. A atleta dos videogames acrescenta que mulheres podem conquistar espaços e fazer aquilo que gosta.

Ela conta como conquistou espaço em um mundo de predominância masculina | Foto: Arquivo Pessoal

"Eu diria para outras mulheres que nunca desistam daquilo que elas gostam, almejam. Mesmo que tenha o preconceito. É importante que a gente fique forte e mais que isso, unidas para conquistar o nosso espaço em ambientes com presença predominante dos homens. Nada vem fácil. Se é algo que a gente gosta ou deseja, que a gente nunca desista", finalizou.

Leia mais:

São Paulo divulga novos uniformes para temporada 2021; veja