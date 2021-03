Decisão: Palmeiras duela contra Grêmio no Allianz Parque

O Palmeiras tem a vantagem por ter vencido o jogo de ida | Foto: Divulgação Clubes

Vale o título de Campeão da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio entram em campo às 18h do próximo domingo (7), no Allianz Parque, para a decisão do torneio. Os times se prepararam para o confronto e vão para tudo ou nada em campo.

O Palmeiras tem a vantagem, pois no último domingo (28), em Porto Alegre-RS, pelo embate de ida, o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Gómez.

O time deu sequência de treinos na Academia de Futebol | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O time deu sequência de treinos na Academia de Futebol. Os jogadores titulares, com o acréscimo de jovens das categorias de base, fizeram trabalhos técnicos com dimensões reduzidas e permissão de poucos toques na bola por atleta.

O treinador Abel Ferreira dispôs dois times com 11 componentes e colocou em prática atividades táticas. Foram aprimorados, entre outras coisas, marcações, posicionamentos, balanços, transições e jogadas específicas. O auxiliar Carlos Martinho deu atenção maior à linha defensiva, enquanto Vitor Castanheira foi mais detalhista com os jogadores ofensivos.

Foram aprimorados, entre outras coisas, marcações, posicionamentos e balanços | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A novidade está com o meio-campista Patrick de Paula, de volta após cumprir período de isolamento social por ter testado positivo para Covid-19. O camisa 5, que treinou normalmente, foi desfalque contra Atlético-MG (pelo Campeonato Brasileiro), Grêmio (pela Copa do Brasil) e Corinthians (pelo Campeonato Paulista). O atleta de 21 anos soma 51 confrontos e cinco gols pelo Verdão.

O Palmeiras é tricampeão da Copa do Brasil: 1998, 2012 e 2015.

Grêmio

Com o foco voltado integralmente para a grande decisão, o time já estava em concentração e deu sequência aos treinamentos. Renato Gaúcho ainda trabalha na definição do time.

O treinamento foi técnico, trabalhando questões do modelo de jogo tricolor | Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O treinamento foi técnico, trabalhando questões do modelo de jogo tricolor. Aqueles que não entraram contra o Brasil também participaram, enquanto quem jogou fez atividades de musculação e, de acordo com a necessidade, fisioterapia.

Com a derrota sofrida no jogo da Arena, o Grêmio entra em campo com obrigação de vencer. Na ausência do critério de gol qualificado, qualquer vitória tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Para conquistar o hexacampeonato nos 90 minutos, a equipe precisa construir uma vitória por dois ou mais gols de saldo.

