Nova diretoria de futebol do Rio Negro Clube é apresentada em Manaus

O evento virtual se deu em decorrência da pandemia do novo coronavírus | Foto: Divulgação

Manaus - Compromisso e resgate. Essas serão as palavras de ordem da nova Diretoria de Futebol, do Atlético Rio Negro, cujos integrantes foram apresentados nesta sexta-feira (5), durante uma live, transmitida pelas redes sociais do Galo, direto do salão dos espelhos da sede do clube, no Centro de Manaus. O evento virtual se deu em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“Desejo sorte a todos e muito sucesso nessa missão que será a de fazer com que o Rio Negro, retorne em grande estilo à elite do futebol amazonense”, declarou o vice-presidente do Barriga-Preta, Jersey Oliveira, que representou o presidente do alvinegro, Jefferson Oliveira, ao dar às boas-vindas a nova diretoria, junto com o gerente geral do clube, Jofre Santos.

A nova equipe, de acordo com o diretor de Futebol, Francisco Chagas Netto, o Netto Jacaré, terá como missão e compromisso, resgatar toda a história do clube, para que ele esteja de volta à Série A do Barezão.

“Todos sabemos da importância da nossa missão e por isso montamos uma equipe com pessoas sérias, competentes, comprometidas e dedicadas a resgatar o Rio Negro, para que ele volte a seu lugar de destaque, na Série A, fazendo com que desta forma, o torcedor se sinta motivado a prestigiar o time em campo, assim que for possível voltarmos aos estádios, claro”, comentou.

Integram a nova Diretoria do Galo, Dr. André Oliveira (Jurídico); Helinho Oliveira (Financeiro); Cristian Juan (Infraestrutura e Logística); Raony Barros (Gerência de Infraestrutura e Logística); Marketing (Rodrigo Ribeiro); Yan Luís Duarte (Gerência de Mídias Digitais); Professora Dra. Karina Medeiros (Educadora e Master Coach); Gilson Gabriel (Diretor Técnico); Daniel Chagas (Gerente Técnico).

Expectativas

Durante o evento virtual, Netto Jacaré respondeu as perguntas de jornalistas e torcedores, sobre as expetativas à frente do clube, e os nomes que irão integrar o elenco do Galo, na série B, do Campeonato Amazonense de 2021, assim como o novo técnico.

“Estamos chegando e organizando nosso departamento de Futebol, primeiramente, mas ainda vamos sentar com o Gilson e o Daniel, para discutir nomes que representem a grandeza do Galo. Não se preocupem com isso. Não será um time de brincadeira, será um time a altura do Rio Negro”, observou o dirigente.

Indagado sobre patrocínios, Netto Jacaré também informou que três empresas já sinalizaram o interesse em fazer uma parceria com o clube, e nas próximas semanas a diretoria de Marketing, deverá iniciar as tratativas com os futuros parceiros.

“O Rio Negro é um dos maiores clubes do Amazonas para trabalhar, a imagem do clube, além de ter um potencial histórico gigantesco. Estamos montando uma equipe comprometida em recuperar a confiança dos torcedores e dos patrocinadores também. Muitas novidades estão a caminho, e uma delas será a do sócio torcedor”, observou o diretor de Marketing do Galo, Rodrigo Ribeiro.

Homenagem

A abertura da apresentação da nova diretoria do Galo foi marcada por uma singela homenagem ao ex-jogador do clube, Beto Pastor, tetracampeão amazonense de futebol pelo alvinegro, que também desejou sucesso à nova equipe e se colocou à disposição de auxiliá-la no desafio de levar o time de volta à Série A.

“Para mim é uma honra poder ajudar, pois sei que esta nova diretoria tem vontade de vencer e mostrar trabalho, e estamos aqui, para levar de volta o Rio Negro à Série A”, afirmou.

