Manaus FC presta homenagem a todas as mulheres com faixa durante jogo

A homenagem aconteceu durante jogo de estreia | Foto: Ismael Monteiro

Nesta segunda-feira (8) é comemorado o dia internacional da mulher. O Manaus Futebol Clube não deixou a data tão importante passar em branco e prestou suas homenagens. O clube aproveitou sua partida de estreia no Campeonato Amazonense de 2021, neste sábado (6) para entrar em campo com uma faixa parabenizando todas as mulheres por seu dia, e pelas redes sociais do clube.

O presidente Luis Mitoso explica que esta é uma pauta que deve ser defendida não somente no dia 8 de março, mas em todos os dias.

"Esta data especial homenageia todas as mulheres pelo mundo. O Manaus Futebol Clube reconhece a importância da mulher na sociedade e presta suas homenagens, que possamos não somente hoje, mas sim todos os dias agir com respeito e jamais menosprezá-las", declarou o presidente.

