Amanda Nunes vence com chave de braço e fãs reagem: ‘A maior’

A brasileira Amanda Nunes defendeu pela 2ª vez o cinturão peso-pena neste sábado (6) ao vencer a australiana Megan Anderson por finalização, com uma combinação de triângulo e chave de braço ainda no 1º round no UFC 259.

Apesar da desvantagem de envergadura, Amanda não demorou a conectar duros golpes que atordoaram Anderson. A australiana então tentou aplicar uma queda, facilmente defendida pela brasileira, que conectou mais alguns golpes antes de ir para as costas da adversária, encaixar um triângulo e estender o braço de Megan, forçando-a a bater em desistência ainda no 1º round.

A baiana, que se tornou mãe no último mês de setembro, e comemorou o triunfo com sua filha Raegan e sua esposa, a também lutadora Nina Ansaroff no Octógono, consegue assim sua 7ª defesa de cinturão no Ultimate - além das duas pelo peso-pena, ela também defendeu o título do peso-galo em cinco oportunidades.

“Uma leoa é sempre perigosa, mas quando ela tem um filhote, ninguém pode pará-la. Ninguém vai me vencer, vou me aposentar com os dois cinturões”, disse Amanda após a vitória.

Reação na Web

O desempenho da "Leoa" gerou elogios das estrelas do esporte nas redes sociais, que se renderam ainda mais ao talento da melhor de todos os tempos.