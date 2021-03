Ceni antecipa volta ao trabalho no CT do Fla e inicia projetos de 2021

A partida está marcada para o próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã | Foto: Reprodução

Após dez dias de recesso, Rogério Ceni retomou os trabalhos uma semana antes do restante do time principal, que tem a reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, dia 15.

O comandante do título brasileiro acompanhou de perto a atividade dos jovens na tarde desta segunda-feira (8). Rogério Ceni também conversou com Maurício Souza e deu força aos atletas para a sequência do Carioca. A tendência é que o técnico assuma a equipe a partir da quarta rodada, marcada para o dia 19, contra o Resende.



Após vencer as duas primeiras rodadas do Carioca, o Flamengo iniciou a preparação para o clássico contra o Fluminense, pela terceira rodada da Taça Guanabara. A partida está marcada para o próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.





Leia mais:

Mulher no mundo Gamer: amazonense conquista lugar que sempre sonhou