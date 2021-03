Sósias do Flamengo sobem no ônibus do clube e enganam motorista; veja

O ônibus seguiu e eles só desceram depois que a Polícia Militar notou que não eram os verdadeiros jogadores | Foto: Reprodução

O motorista do ônibus que levou os jogadores do Flamengo para o aeroporto Santos Dumont, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 24 de fevereiro, duas vezes, um dia antes da partida do título do Campeonato Brasileiro. O time de sósias dos atletas, que estavam vestidos com o mesmo uniforme do time, e entraram no ônibus como se fossem o elenco.

Segundo Jeferson Thiago Rosário de Sales, de 36 anos, que é sósia do Gabigol, depois que o time verdadeiro desceu do ônibus e seguiu para o aeroporto, o veículo voltaria vazio. Mas um dos imitadores deu sinal ao motorista, e disse que eles haviam ficado no lugar errado, e que era para ir até a área de embarque. O motorista liberou a entrada, pensando se tratar dos jogadores.

Entraram no ônibus os sósias do Gabigol, Willian Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego, Filipe Luís, Gerson, Vitinho e Pedro. O ônibus seguiu e eles só desceram depois que a Polícia Militar notou que não eram os verdadeiros jogadores.

"Foi uma das melhores sensações que já tive. A gente não foi com essa intenção, nunca imaginávamos, mas foi uma coisa de momento, que aconteceu, e na emoção conseguimos entrar", conta o sósia do Gabigol.

O time de sósias do Flamengo ainda ficou no aeroporto e enganou pessoas que estavam no local, que pediam para tirar fotos pensando que eram mesmo os atletas.

R7*

