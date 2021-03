Tênis de mesa brasileiro tem terça-feira (9) vitoriosa no Catar

Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi, pela chave masculina, e Bruna Takahashi, pela feminina, classificaram-se às oitavas de final da competição | Foto: Qatar Table Tennis Association/Divulgação

Os três brasileiros que atuaram nesta terça-feira (9) pelo WTT Star Contender, o segundo torneio da temporada 2021 do circuito mundial de tênis de mesa, saíram vitoriosos.

Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi, pela chave masculina, e Bruna Takahashi, pela feminina, classificaram-se às oitavas de final da competição disputada em Doha (Catar) e voltam à mesa na manhã desta quarta-feira (10).

A primeira vitória brasileira veio com Bruna, número 49 do mundo, que superou a romena Bernardette Szocs, 25ª do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês), pela fase de 32, por 3 sets a 1, parciais de 11/7, 8/11, 11/3 e 11/9.

Gustavo Tsuboi também atropelou o japonês Koki Niwa (17º) por 3 sets a 0, parciais de 11/4, 11/4 e 11/5.

Calderano, por sua vez, encara o esloveno Darko Jorgic, 31º do mundo, às 10h desta quarta-feira, na mesa 1.

