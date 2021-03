Léo Moura, ídolo do Flamengo, anuncia a aposentadoria do futebol

O último clube de Leonardo Moura foi o Botafogo-PB, em 2020 | Foto: Reprodução

Léo Moura está oficialmente aposentado dos gramados aos 42 anos. O agora ex-lateral-direito anunciou a aposentadoria do futebol, em decisão divulgada nas redes sociais, com um texto de agradecimento.

"Obrigado, futebol! Foram mais de 20 anos jogando profissionalmente, inúmeros títulos, muitas vitórias, pouquíssimas derrotas, mas sempre me doando e fazendo o melhor para chegar até onde cheguei. Sou feliz, realizado e agradecido a tudo que o futebol me proporcionou até hoje. Aos treinadores, atletas, funcionários de clubes, presidentes que estiveram nessa caminhada, muito obrigado, porque cada um acrescentou no meu crescimento ao longo da minha carreira. Aos torcedores e fãs do meu trabalho, muito obrigado pelo carinho! À imprensa no geral, o meu respeito, pois sempre me trataram com carinho e sempre souberam respeitar cada momento. Agora sigo um novo caminho na certeza que farei a diferença como fiz dentro das quarto linhas. Obrigado, Deus, por tudo que vivi nos gramados! 2021 promete muito", agradeceu.

Léo agradeceu por cada clube que o recebeu e os fãs que o admiraram | Foto: Reprodução

O último clube de Leonardo Moura foi o Botafogo-PB, em 2020. Natural de Niterói-RJ, foi no Botafogo do Rio, aliás, onde iniciou a sua carreira. Ainda passou por São Paulo, Vasco, Palmeiras e Fluminense, antes de engatar a sua sequência mais longeva por uma equipe, a do Flamengo.

Pelo Rubro-Negro, Léo Moura jogou de 2005 a 2015 e foi pentacampeão carioca, campeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. A ótima fase no Fla culminou, inclusive, em experiência na Seleção Brasileira.

No Brasil, jogou também por Linhares, Metropolitano, Santa Cruz e Grêmio. Pelo Santinha, levou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Já pelo clube gaúcho, conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e dois campeonatos estaduais.

No futebol do exterior, os clubes carimbados em seu currículo são: Germinal Beerschot Antwerpen-BEL, ADO Den Haag-HOL, Braga-POR, Fort Lauderdale Strikers-EUA e GOA-IND. Cabe lembrar que Léo Moura havia anunciado, no início de 2021, que disputaria a Taça Libertadores de Fut 7 pelo Resenha FC, clube de Teresina (PI).

