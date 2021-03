Libertadores: com os garotos, Santos vence Deportivo Lara na Vila

O time brasileiro saiu na frente aos quatro minutos da segunda etapa | Foto: Reuters/ Guilherme Dionizio

Na noite desta terça-feira (9), o Santos venceu por 2 a 1 o Deportivo Lara, da Venezuela, na partida de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. Com a vitória na partida disputada na Vila Belmiro, o Peixe vai precisar de um empate no jogo de volta, marcado para terça-feira (16), no Estádio Olimpico de la UCV, em Caracas. Como o gol fora de casa é critério de desempate na competição continental, uma vitória por 1 a 0 dará a classificação para o Deportivo Lara.

O time brasileiro saiu na frente aos quatro minutos da segunda etapa. O lateral-direito improvisado Vinícius Balieiro, de 21 anos, completou a boa jogada que começou com Sandry, passou por Alisson e acabou com o garoto aproveitando a sobra para abrir o placar. Só que a vantagem do time da baixada durou muito pouco tempo. Mais precisamente dois minutos depois, os venezuelanos empataram com o zagueiro Anzola, na segunda trave, batendo de primeira para o fundo das redes santistas. Aos 24 minutos, o time brasileiro pulou na frente no placar mais uma vez e com outro jogador jovem. O zagueiro Kaiky, de apenas 17 anos, completou de cabeça o escanteio cobrado pelo meia Jean Mota.

Quem se classificar nesse confronto vai enfrentar na próxima fase eliminatória o vencedor do duelo entre Universidad de Chile e San Lorenzo, que fazem o jogo de ida nesta quarta (10) no Chile.