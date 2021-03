Maracanã terá nome de ‘Rei Pelé’ após aprovação de Deputados do Rio

Os torcedores cariocas chamam o campo apenas de "Maracanã" por causa da região que ele se encontra na cidade | Foto: Reprodução

Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) votaram a favor do projeto de renomeação do Maracanã nesta-terça-feira (9). Caso o Governador em exercício do estado, Claudio Castro, sancione a proposta, o Estádio Jornalista Mário Filho passará a ser chamado de Estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

"O Rei Pelé é o maior jogador de todos os tempos do planeta. Ele representou o Brasil e representa. Não tenho dúvida que o Maracanã vai continuar sendo chamado de Maracanã. Todo o complexo se chamará jornalista Mário Filho, porque todos nós sabemos a luta que ele teve para a construção do estádio no local onde se encontra", explicou o deputado e presidente da ALERJ André Ceciliano.

​O estádio do Maracanã tem seu nome em homenagem ao jornalista esportivo Mário Filho, que fez campanha pela construção da arena para a Copa do Mundo de 1950, no Brasil. Os torcedores cariocas chamam o campo apenas de "Maracanã" por causa da região que ele se encontra na cidade.

