Luizinho Vieira sai do comando do Manaus FC

A diretoria expressou ainda sua admiração pelo profissional | Foto: Ismael Monteiro- Manaus FC

Manaus- Nesta terça-feira (9) o Manaus Futebol Clube anunciou a saída do treinador Luizinho Vieira e sua comissão técnica. O clube e o técnico chegaram a um acordo amigável para sua saída.

A diretoria expressou ainda sua admiração pelo profissional e desejou muito sucesso na sequência de sua carreira. Pelo Manaus, Luizinho disputou 12 jogos, somando oito vitórias, três empates e uma derrota. O Gavião informa ainda que em breve irá anunciar seu novo treinador.

A torcida agradeceu e reconheceu o trabalho do técnico à frente do Gavião do Norte. “Teve um ótimo aproveitamento. Que Deus abençoe a carreira de Luizinho e que o novo técnico do Manaus corresponda às nossas expectativas!”, disse o torcedor Cruz Melo.

Por outro lado, diante dos novos desafios que o clube enfrenta, a troca de direção será prejudicial, como afirma Henry Soares, torcedor do Manaus. "Na minha opinião foi um erro trocar exatamente agora, porque estamos prestes a um jogo muito importante, uma decisão na Copa do Brasil, que ira ditar o planejamento do time para a Série C. De acordo com uma classificação ou não , se quisesse mudar, mudava depois desse jogo", pontuou.

O segundo desafio no Barezão é com o Atlético Clipper Clube, que faz sua estreia na competição. Gavião do Norte vai focado no +3, pela classificação e liderança. No próximo dia 18, joga fora de casa contra o Jaraguá Esporte Clube de Goiás, às 17h (Manaus), no Estádio Municipal Dr. Amintas De Freitas.

Leia mais:

Maracanã terá nome de 'Rei Pelé' após aprovação de Deputados no Rio