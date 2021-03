Flamengo é time mais valioso do Brasil; veja quais estão no top 10

A seguir vem Palmeiras e Atlético MG | Foto: Alexandre Vidal / CRF

Com dos dados do site Transfermarkt é possível saber quais os 10 times são os mais valiosos do Brasil. Confira:

1º - Flamengo: 129 milhões de euros (aproximadamente R$ 876 milhões na cotação atual);

2º - Palmeiras: 112,88 milhões de euros (aproximadamente R$ 766,4 milhões na cotação atual);

3º - Atlético-MG: 81,10 milhões de euros (aproximadamente R$ 550,6 milhões na cotação atual);

4º - Grêmio: 75,15 milhões de euros (aproximadamente R$ 510,2 milhões na cotação atual);

5º - Internacional: 72,25 milhões de euros (aproximadamente R$ 490,5 milhões na cotação atual);

O time é o quinto mais valioso | Foto: Ricardo Duarte

6º - São Paulo: 65,50 milhões de euros (aproximadamente R$ 444,7 milhões na cotação atual);

7º - Corinthians: 64,85 milhões de euros (aproximadamente R$ 440,3 milhões na cotação atual);

8º - Santos: 57,88 milhões de euros (aproximadamente R$ 393 milhões na cotação atual);

9º - RB Bragantino: 56,48 milhões de euros (aproximadamente R$ 383,5 milhões na cotação atual);

10º - Athletico-PR: 48,15 milhões de euros (aproximadamente R$ 327 milhões na cotação atual).

