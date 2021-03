Focado no Paulista: Palmeiras recebe o São Caetano no Allianz Parque

A equipe alviverde treinou na manhã da última quarta-feira (10), na Academia de Futebol | Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Palmeiras conquistou a Tríplice Coroa na temporada histórica de 2020 e já volta as atenções para a temporada 2021. O time enfrenta o São Caetano, nesta quinta (11), às 19h, no Allianz Parque, pela primeira rodada adiada do Campeonato Paulista.

A equipe alviverde treinou na manhã da última quarta-feira (10), na Academia de Futebol. O trabalho contou com atividades táticas e técnicas.

Na primeira metade do treino, o treinador Abel Ferreira separou dois times no campo sintético e ensaiou o posicionamento para a partida, além de transições, marcação e outros aspectos visando o próximo rival.

Na sequência, a comissão comandou uma atividade técnica em campo reduzido com ênfase na marcação, troca de passes, movimentações e finalizações. Na parte final, alguns atletas treinaram fundamentos e os batedores do elenco praticaram cobranças de falta.

Assim como nos últimos dias, diversos jovens das categorias de base do clube estiveram presentes. O atacante Angulo, de volta após empréstimo ao Botafogo e agora parte do grupo de apoio, participou do aquecimento e fez trabalhos à parte. O atacante Gabriel Veron segue programação especial junto ao Núcleo de Saúde e Performance do Verdão – o cronograma individualizado do atleta prevê nos primeiros dias um descanso total da musculatura visando a intensificação dos trabalhos de manutenção, fortalecimento e potência.

Novos inscritos

A lista de jogadores aptos para a disputa do torneio estadual foi ampliada. Foram inscritos na lista A (atletas nascidos antes de 2000) os zagueiros Alan Empereur e Kuscevic, o lateral-direito Mayke, o meio-campista Patrick de Paula e o atacante Wesley. Na lista B, formada exclusivamente por Crias da Academia, entrou o goleiro Mateus Oliveira, do Sub-20.

Atual campeão estadual, o Palmeiras fez sua estreia no Campeonato Paulista na semana passada, quando empatou em 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena, em confronto válido pela segunda rodada. O clube está no Grupo C da primeira fase ao lado de Ituano, Red Bull Bragantino e Grêmio Novorizontino.

São Caetano com 1 ponto

O clube já se prepara para o confronto contra o Palmeiras | Foto: Leonardo Lima/ ADSC

O clube somou seu primeiro ponto no Paulistão jogando no Canindé. O Azulão ficou no empate sem gols contra o Santo André, no clássico do ABC, em jogo válida pela segunda rodada do estadual. O time é o maior exemplo de crescimento a curto prazo. Após dois anos de sua fundação, em 1991, a equipe foi campeã estadual da Terceira Divisão.

Foi em 1998, com o novo acesso e o vice da Série C do Campeonato Brasileiro, que o Azulão deu a grande arrancada de sua história. No ano seguinte, ficou atrás apenas do Avaí, sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Ganhou projeção internacional em 2001, quando disputou sua primeira Copa Libertadores da América, vaga conquistada com o vice da João Havelange. No Grupo 7, se classificou para a segunda fase ao lado do Cruz Azul (México).

Depois, na fase eliminatória, se deparou com o Palmeiras. Venceu em casa por 1 a 0, perdeu no Palestra pelo mesmo placar e, nos pênaltis, viu a vaga escapar.

