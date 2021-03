Argentinos marcham por respostas sobre morte de Maradona: ‘Justiça'

Investigadores estão analisando se membros da equipe médica de Maradona não trataram adequadamente do ex-jogador | Foto: Reuters/ Henry Romero

Argentinos irão às ruas de Buenos Aires nesta quarta-feira (10) para exigir justiça para Diego Maradona. A morte do ícone do futebol em novembro desencadeou investigações sobre a maneira e se houve negligência quando ele morreu. A marcha começará às 18h (horário de Brasília) no emblemático Obelisco do centro de Buenos Aires.

"Ele não morreu, eles o mataram", disseram os organizadores do ato em materiais distribuídos nas redes sociais. "Justiça para Diego. Julgamento e punição para os culpados".

A pedido do Departamento de Justiça, uma comissão médica se reuniu na última segunda-feira (8) para analisar a morte de Maradona. O campeão do mundo tinha problemas de saúde graves e se recuperava de uma cirurgia cerebral quando morreu nos subúrbios de Buenos Aires.

Investigadores estão analisando se membros da equipe médica de Maradona não trataram adequadamente do ex-jogador, que atuou em times de todo o mundo, como Napoli, Barcelona e Boca Juniors.

Leia mais:

Luizinho Vieira sai do comando do Manaus FC