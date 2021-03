Em busca de redenção, Ferrari apresenta novo carro de Fórmula 1

A Ferrari não venceu nenhuma corrida no ano passado e terminou na sexta colocação | Foto: Reprodução

A Ferrari apresentou seu novo carro de Fórmula 1 nesta quarta-feira (10). O SF21, uma evolução do SF1000 do ano passado, mas com um motor completamente novo e asa e nariz frontais modificados, exibiu uma cor ligeiramente revisada, com um toque de verde e dois tons de vermelho em referência a glórias do passado.

A equipe mais bem-sucedida da modalidade prometeu virar a página e se redimir de sua pior temporada em 40 anos.

"A traseira lembra o vermelho vinho tinto da primeira das Ferraris. Mas à medida que avança gradualmente rumo à área do cockpit, ele se transforma no vermelho moderno que usamos em anos mais recentes. Esta temporada nos apresenta muitos desafios, e através desta cor, visualmente, reiniciamos do passado e rumamos para o futuro", disse o chefe da equipe, Mattia Binotto.

A Ferrari não venceu nenhuma corrida no ano passado e terminou na sexta colocação – seu pior desempenho desde 1980, quando a escuderia mais antiga e glamourosa do esporte ficou em décimo lugar.

