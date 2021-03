Brasileiros disputam vaga na semifinal do tênis de mesa, no Catar

Será o terceiro jogo da dupla nesta competição | Foto: Divulgação CBTM

Nesta quinta-feira (11), às 13h40 (de Brasília), os mesatenistas brasileiros Bruna Takahashi e Vitor Ishiy voltam a jogar no torneio de duplas mistas do WTT Star Contender em Doha, no Catar.

A equipe nacional disputará as quartas de final contra os eslovacos Barbora Balazova e Lubomir Pistej. Será o terceiro jogo da dupla nesta competição, que na fase preliminar eliminou os egípcios Dina Meshref e Omar Assar.

“Não estou pensando no fato de chegar na semifinal, só quero continuar jogando bem. Até aqui, jogamos muito bem e estar nas quartas desse torneio forte é muito bom. Joguei contra o Pistej no individual, na semana passada. Sei que ele tem um jogo diferente e que eles são muito entrosados”, disse Vitor Ishiy à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

