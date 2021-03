Ele voltou! Manaus FC anuncia retorno de Luizinho Lopes como treinador

A primeira passagem de Luizinho pelo Manaus, no início da Série C de 2020, foi marcada pela atuação heroica da equipe | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus- Luizinho Lopes retorna para o comando do Manaus Futebol Clube. O anúncio feito nesta quarta-feira (10) anunciou a contratação do treinadore da nova comissão técnica para 2021. Além de Luizinho, o clube também confirma o retorno de Neto Pajola, auxiliar técnico.

O treinador Luizinho já assume a equipe em seu próximo compromisso pela segunda rodada do Campeonato Amazonense de 2021, contra o Clipper, nesta sexta-feira (12), no estádio Ismael Benigno às 16h.

O presidente Luis Mitoso, deu as boas-vindas para o treinador que chega para sua segunda passagem pelo Gavião do Norte.

"Gostaria de dar as boas-vindas ao treinador Luizinho Lopes que chega para sua segunda passagem pelo Manaus Futebol Clube. Que seja uma temporada de sucesso", declarou.

Em suas primeiras palavras para esta segunda passagem, Luizinho agradeceu a oportunidade e projetou uma temporada de muitos desafios. "O sentimento é de gratidão pela confiança depositada em mim, ciente da grande responsabilidade que será depositada novamente. Agradeço ao presidente Mitoso, ao vice-presidente Giovanni, fico feliz pela receptividade dos funcionários do clube e dos atletas que estavam aqui, e ansioso para conhecer os novos".

Passagem heroica

A chegada de Luizinho Lopes antecede um confronto importantíssimo pela Copa do Brasil | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

A primeira passagem de Luizinho pelo Manaus, no início da Série C de 2020, foi marcada pela atuação heroica da equipe. Mesmo com a segunda menor folha salarial da competição, o Gavião Real enfrentou camisas centenárias, evitou o rebaixamento com algumas rodadas de antecedência e ainda por cima, brigou pelo G4 do grupo A, protagonizando vitórias contra equipes consolidadas como o Paysandu, além de desbancar uma invencibilidade de 10 jogos do Santa Cruz jogando nos domínios da equipe pernambucana.

A chegada de Luizinho Lopes antecede um confronto importantíssimo pela Copa do Brasil, contra o Jaraguá de Goiás. Outro fator positivo sobre a chegada do treinador, é que desta vez, o comandante terá um tempo maior de preparação antes da estreia do Manaus na Série C de 2021.

"Muito boa sorte. Você vai ter um elenco melhor do que o passado, espero que faça um ótimo trabalho.", disse um torcedor.



*Com informações da assessoria

Leia mais

Focado no Paulista: Palmeiras recebe o São Caetano no Allianz Parque