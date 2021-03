Corinthians registra mais dois casos de Covid-19 no elenco

O Corinthians enfrenta o São Caetano, neste domingo (14), às 16h, no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Paulistão | Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians

Nesta quinta-feira (11) mais dois jogadores do Corinthians testaram positivo para para a Covid-19: o meia Roni e o atacante André Luis. A dupla já não participou do treinamento desta manhã no CT Joaquim Grava e ficará em isolamento por pelo menos mais 10 dias.

O diagnostico foi comunicado ao clube no mesmo dia que Cássio, Fagner e Gabriel voltaram aos treinamentos, o meia Vitinho já tinha voltado a treinar nesta quarta-feira (10), portanto o Timão o plantel corintiano registra atualmente 12 casos de Covid-19: Guilherme Vicentini, Caíque França, Raul Gustavo, Fábio Santos, Lucas Piton, Camacho, Roni, Xavier, Ramiro, Ruan Oliveira, Cauê e André Luís.

Roni ficará afastado dos trabalhos no Timão após recuperar espaço no time titular. Na ausência de Gabriel, então e isolamento, Xavier, Camacho e Ramiro, que seguem em quarentena, a prata da casa fez dupla com Cantillo na primeira linha de meio-campo do Corinthians.

O Corinthians enfrenta o São Caetano, neste domingo (14), às 16h, no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Paulistão. Esta que pode ser a última do Estadual em duas semanas, já que São Paulo adotou uma fase emergencial de restrições para coibir o avanço do novo coronavírus, proibindo a realização de competições esportivas. No entanto, existe a possibilidade das próximas rodadas do Campeonato Paulista seja disputada em outro Estado brasileiro, possivelmente o Rio de Janeiro.

