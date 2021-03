Adriano vende mansão e vai morar em suíte ‘simples’ de R$ 80 mil

Oficialmente aposentado, Adriano foi um dos grandes atacantes recentes no futebol mundial | Foto: Reprodução

Adriano decidiu se mudar. De acordo com a imprensa carioca, o ex-atacante do Flamengo decidiu vender a sua mansão por R$ 9 milhões. Com a mudança, ele resolveu se alocar em um hotel e está morando na suíte do Grand Hyatt Hotel, na qual desembolsará cerca de R$ 80 mil por mês.

Adriano só tirou troféus e itens pessoais da casa onde residia no Rio de Janeiro. As diárias da suíte do badalado hotel custam diariamente uma bagatela de R$ 2,7 mil. O espaço tem 145 m², com sala de estar e de jantar, cozinha gourmet e closet independente.

De acordo com informações, Adriano teria se mudado para o local para poder continuar se reunindo com os amigos, mesmo durante a pandemia, sem incomodar os vizinhos.

Oficialmente aposentado, Adriano foi um dos grandes atacantes recentes no futebol mundial. Entre títulos na Europa e pela seleção brasileira, ele foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009.

