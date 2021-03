São Paulo FC anuncia chegada de Orejuela com contrato de R$ 13,5 mi

Com a chegada do colombiano, a lateral pode ganhar em situações ofensivas | Foto: Reprodução

O São Paulo Futebol Clube anunciou a contratação do lateral-direito colombiano, Orejuela, de 25 anos. A divulgação aconteceu nesta quinta-feira (11). O clube pagará 2 milhões de euros (R$ 13,5 milhões na cotação atual) ao Cruzeiro em duas parcelas de 1 milhão de euros (R$ 6,76 milhões).

O colombiano assinou contrato com o Tricolor até março de 2025 e chega para suprir a lacuna na lateral após a saída do espanhol Juanfran. Ele realizou exames médicos, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e foi apresentado aos novos companheiros.

Orejuela estava emprestado ao Grêmio e foi um dos destaques da equipe gaúcha na temporada 2020, com a conquista do campeonato estadual e a vaga na final da Copa do Brasil.

Com a chegada do colombiano, a lateral pode ganhar em situações ofensivas. Segundo o 'SofaScore', Orejuela teve uma eficiência de 72% dos passes no campo do adversário. Ele ainda teve 48% nas bolas longas e 40% nos lançamentos certeiros. No entanto, em cruzamentos, ele acertou apenas 24%.

Na defesa, ele somou 54% de disputas de bolas ganhas, 53% nos duelos de chão e 54% nas disputas aéreas. A altura de 1,80m também facilita nas bolas aéreas.

