Nacional encara o Iranduba da Amazônia em busca da segunda vitória

Por conta da pandemia da Covid-19,o estádio não é permitido a entrada da torcida | Foto: Milly Barreto

O Leão da Vila Municipal enfrenta o Esporte Clube Iranduba da Amazônia, nesta quinta-feira (11), às 20h30, no estádio Ismael Benigno, a Colina, pela segunda rodada do Campeonato Amazonense 2021. O Nacional busca a segunda vitória após vencer o São Raimundo por 3 a 2.

Para essa partida, o zagueiro Anderson Bandeira, foca na vitória diante do Hulk da Amazônia, já pensando no topo da tabela do Barezão.

"Será um jogo muito importante. Precisamos da vitória hoje, pois, nos coloca em cima na tabela e cada ponto é de suma importância. Essa semana os treinamentos foram bastantes produtivos, o professor conversou com o grupo, mostrou os erros, junto com o nosso analista de desempenho Daniel e, agora, estamos prontos para mais essa batalha. Com toda humildade, vamos em busca da vitória", afirmou.

Por conta da pandemia da Covid-19,o estádio não é permitido a entrada da torcida. O defensor, aproveitou e falou da saudade que faz a nação azulina nas arquibancadas.

"A torcida nacionalina pode esperar que empenho e vontade não irão faltar da nossa equipe. Sentimos falta dessa nossa torcida, sabemos que fazem a diferença. O Nacional é muito importante para mim. Um clube de grande tradição. Espero conquistar esse título do Barezão 2021", finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Adriano vende mansão e vai morar em suíte simples de R$ 80 mil