Seleção masculina de Handebol estreia em busca de vagas em Tóquio

O primeiro adversário da equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá será a Noruega | Foto: Reprodução

A seleção brasileira masculina de handebol estreia hoje (12) a partir das 16h (horário de Brasília), no torneio Pré-Olímpico da modalidade realizado em Montenegro. As duas primeiras colocadas da competição garantem vaga nos Jogos de Tóquio.

O primeiro adversário da equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá será a Noruega. Na sequência, o Brasil pega a Coreia do Sul, no sábado (13) a partir das 13h30. E o último compromisso será no domingo (14), contra o Chile no mesmo horário.

“É um torneio muito difícil. O time da Coreia do Sul está treinando junto há muito tempo. O Chile acabou superando o Brasil no Pan-Americano de Lima. Só que, mesmo assim, acredito que o time da Noruega é o mais forte desses adversários. Então é um grupo muito complicado. Ainda mais quando se coloca uma vaga olímpica em cima da mesa. Está tudo muito aberto”, afirma o técnico Marcus Tatá à Agência Brasil.

Caso haja empate na pontuação, os critérios de desempate são confronto direto, saldo de gols nas partidas entre as equipes empatadas na pontuação e maior número de gols marcados entre as seleções em questão. A competição terá transmissão ao vivo do Canal Olímpico.

Leia mais:

Adriano vende mansão e vai morar em suíte 'simples' de R$ 80 mil