Naça goleia Iranduba e assume a liderança do Barezão 2021

O Naça goleou o Iranduba da Amazônia com o placar de 7 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Amazonense 2021, na noite desta quinta-feira (11), no estádio Ismael Benigno, a Colina, e assumiu a liderança da tabela do Barezão com seis pontos.

Os gols da partida ficam com os atacantes Jones(3) e Max (1); o meia Roberto (2) e zagueiro Anderson Bandeira (1). O Leão foi para cima do Hulk da Amazônia em busca da vitória. No primeiro tempo, o Naça dominava a partida, mas não conseguia converter em gols. Mas quem acredita sempre alcança, aos 48 minutos, Bandeira, recebeu, invadiu a pequena área do goleiro Big, e com frieza, abriu o placar na Colina. Naça 1x 0 Iranduba.

Na segunda etapa, o Nacional FC acertou mais os chutes a gol e aos 2 minutos, Jones, clareou e fez o segundo para o Naça. Nacional 2 x 0 Iranduba. Minutos depois, após a bola bater no braço de Baiano, do Iranduba, o árbitro marca pênalti para o Naça. Roberto converteu e ampliou, aos 5 minutos do primeiro tempo. Nacional 3×0 Iranduba.

Num lance, toque de Flamel que deixou Max bem e aos 23 minutos, o estreante fez o quarto para o Naça. Nacional 4 x 0 Iranduba. Roberto, aos 36 minutos, fez fila, deixou todos os adversários para trás e marcou o quinto do Leão e o seu segundo na partida. Naça 5 x 0 Iranduba.

Outro pênalti. Desta vez, Roberto sofreu falta e Jones bateu forte, no canto esquerdo, sem chances para o goleiro, aos 39 minutos, fazendo o seu segundo da noite e o sexto da noite. Naça 6 x 0 Iranduba.

Após cruzamento do Marcelo, Jones inspirado só escorrou para o fundo da rede e balançou aos 43 minutos. Fim de jogo: Naça 7 x 0 Iranduba.

