Atleta acerta raquete no próprio olho e sai do jogo; veja o vídeo

Pütz foi imediatamente atendido pelos médicos, mas não teve condições de voltar ao jogo | Foto: Reprodução

O tenista alemão Tim Pütz, atual número 55 do ranking mundial de duplas da ATP, lesionou com gravidade o olho esquerdo ao "levar uma raquetada" no local. O lance inusitado marcou o ATP de Doha, no Qatar, nesta semana.

Ele atuava em parceria com o dinamarquês Frederik Nilsen contra os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal quando, ao tentar devolver um saque, largou a raquete momentaneamente. Ela ricocheteou no chão e voltou diretamente para atingi-lo no olho esquerdo, provocando sangramento.

Pütz foi imediatamente atendido pelos médicos, mas não teve condições de voltar ao jogo, causando a eliminação da dupla. "Não consigo ver muito bem. Freddie, posso ver muito bem quando estou parado. Mas se olho em volta, não consigo ver muito bem", disse ele ao seu parceiro enquanto recebia atendimento médico.

Veja o vídeo: