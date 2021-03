Whindersson Nunes chama Logan Paul para 'sair na porrada' no boxe

O brasileiro está cada vez mais envolvido com o mundo das lutas | Foto: Reprodução

A luta entre Whindersson Nunes e Logan Paul deve sair em breve. Os dois, inclusive, já se 'provocam' pela internet e promovem o confronto. Após o brasileiro chamar Logan para a 'porrada', o americano respondeu em português aceitando o convite.

"Queria sair na porrada com o Logan Paul", disse Whindersson. "A qualquer momento, em qualquer lugar", disse Logan.

Caso saia do campo da negociação, Whindersson e Logan devem se enfrentar ainda neste ano. O brasileiro está cada vez mais envolvido com o mundo das lutas. Após fazer uma luta de boxe amadora no final de 2019, o atleta projeta uma luta de exibição contra a lenda Popó Freitas ainda em 2021. Inclusive, o comediante e youtuber quebrou um dente enquanto treinava para enfrentar o ex-campeão mundial.

Leia mais:

Carla quase desmaia, Arthur ignora e internet se revolta