Para evitar pausa no Estadual, clubes aceitam jogar fora de São Paulo

Os clubes que disputam o Campeonato Paulista aceitam a possibilidade de jogar as partidas restantes da competição em outro Estado. Os 16 participantes do torneio e mais a Federação Paulista de Futebol (FPF) participaram de reunião virtual nesta quinta-feira (11) para discutir soluções no calendário após o governo estadual anunciar que do dia 15 até 30 de março estão suspensas atividades esportivas coletivas por causa da pandemia.

A conversa terminou com a seguinte conclusão: o Estadual vai manter o calendário e terminar em 23 de maio, mesmo que isso signifique disputar os compromissos fora de São Paulo.

A FPF divulgou nota oficial em que revelou ter agendado para segunda-feira (15) de manhã uma nova reunião com o governo do Estado e o Ministério Público (MP) para tratar do assunto.

Os dirigentes não querem suspender o calendário de competições e defendem que o futebol não é uma atividade de risco por causa da frequência da realização de testes nos jogadores e funcionários. Após esse encontro, uma nova reunião na segunda à tarde entre os clubes servirá para agendar a sequência da tabela.

