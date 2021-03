Caminhada faz bem para a saúde física e mental durante a pandemia

A saúde mental e física são os principais benefícios para quem caminha | Foto: Reprodução

Manaus- Com as academias fechadas por conta de Decretos que visam diminuir a transmissão do novo coronavírus, amazonenses buscam meios de praticar esportes. Fazer exercícios em casa é uma opção, mas a prática da caminhada ganha adeptos a cada dia.

Segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), feita pelo Ministério da Saúde, 36,2% da população com mais de 18 anos caminha pelo menos 150 minutos por semana em seu tempo livre. Os dados são de 2019. A pesquisa aponta ainda que a caminhada é a atividade física mais praticada pelo brasileiro.

A prática é um exemplo da chamada "atividade aeróbica", que proporciona um melhor condicionamento físico e ajuda na função cardiovascular. Tem a capacidade de reduzir a pressão arterial e atua na prevenção de algumas doenças crônicas não transmissíveis. A atividades aeróbicas têm a capacidade de prevenir osteoporose, doenças cardíacas, cânceres de ovário e mama e distúrbios do sono.

Segundo Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1,4 bilhão de adultos em todo o mundo não praticam atividades físicas suficientes.



Benefícios físicos e mentais

O personal Deryck Kurt, de 21 anos conta que além dos benefícios físicos, sob o aspecto emocional, praticar a caminhada é uma ótima opção para aliviar o estresse e os sintomas da ansiedade.

O personal trainer orienta como e quando fazer a caminhada | Foto: Reprodução

“De 100% das pessoas que frequentam as academias, 70% são para qualidade de vida e o restante levam o esporte como profissão. Os exercícios físicos não ajudam somente na estética no corpo, mas serve também para deixar a saúde em dias e ajuda no psicológico de pessoas que sofrem de depressão ou ansiedade”, explica o personal trainer.

Ele acrescenta que a prática melhora a qualidade do sono. “Fora a parte psicológica durante a caminhada. A pessoa tem uma distração melhor, então acaba esquecendo os problemas que estamos passando hoje em dia. O mais importante também é seguir uma alimentação saudável”, completou.

Caminhada em tempos de pandemia

Os cuidados devem ser mantidos | Foto: Reprodução

Muitas pessoas estão usando a prática esportiva para sair do confinamento. O ideal, nesse tempo, é que o praticante tenha alguns cuidados na rua. O primeiro é usar máscara apropriada e para ser utilizada durante todo o exercício. Apesar de incomodar no início com a aparente falta de ar, permanecer com a máscara o mantém seguro e aumenta o condicionamento físico com o tempo de prática, ou seja, quanto mais fizer exercícios com a máscara, menor vai ser a sensação de sufocamento.

Outro cuidado é manter o distanciamento social de outras pessoas que também estão caminhando. O risco é da outra pessoa estar sem máscara e consequentemente estar contaminada pelo vírus, mesmo sem sintomas da doença. Além disso, o período de caminhada deve ser mais curto, para evitar a contaminação.

Ao chegar em casa, retirar os sapatos usados do lado de fora e se possível deixá-los em um lugar arejado. O esportista deve retirar a roupa do treino para lavar e tomar banho em seguida, antes do contato com outras superfícies dentro da residência. O personal explica que a prática esportiva traz mais benefícios que a pessoa possa imaginar.

“Para quem ainda está com medo de frequentar a academia ou qualquer outro lugar que há aglomeração pode optar por fazer uma caminha simples, de pelo menos uma hora. Isso trará benefícios como a diminuição de gordura no corpo, melhoria do sistema respiratório que para quem foi infectado pelo Covid, esse é o melhor remédio para melhoria dos pulmões”, disse Deryck.

