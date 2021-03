Fla x Flu movimenta a terceira rodada do Campeonato Carioca

O clássico acontece no Maracanã, palco dos grandes jogos | Foto: Reprodução

Flamengo e Fluminense fazem neste domingo (14), às 18h, no Maracanã, um verdadeiro clássico carioca. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca e promete ser um misto de emoções em campo.

De um lado, o Flamengo vem de uma vitória sobre o Macaé por 2 a 0 no último sábado (6), no Maracanã, com gols de Rodrigo Muniz. O clube Rubro-Negro treinou forte na última sexta (12), no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

O time vem utilizando uma equipe formada basicamente por garotos no início do Campeonato Carioca. Os jovens rubro-negros têm dado conta do recado e a equipe está com 100% de aproveitamento após duas rodadas.

Além disso, a zaga flamenguista ainda não tomou gols no estadual. O jovem Noga vem mostrando serviço ao lado de Natan e sonha com a sequência entre os titulares no profissional.

"Eu miro ter sequência no profissional, meu clube do coração, o clube que eu amo. Estar jogando o Carioca é a realização de um sonho. Quero jogar mais no profissional e brigar por títulos, sempre querendo mais”, disse Noga.

Por outro lado, o Fluminense já esboça a escalação para o clássico com a estreia do técnico Roger Machado no comando da equipe. Da equipe que começou o Campeonato Carioca, somente o volante André permaneceu entre os titulares. O meia Ganso deve iniciar a partida entre os 11 novamente.

No restante da escalação, o treinador optou pelos jogadores do elenco principal que decidiram não folgar nesta semana.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte formação: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista.

Em coletiva no CT Carlos Castilho, o meia Michel Araújo aposta num confronto equilibrado, apesar do Rubro-Negro ainda contar com muitos jovens no time. Os principais jogadores do rival só retornam das férias na segunda-feira.

”O Flamengo tem o Michael, o Pepê também, acho que ele vai jogar, e um zagueiro também que joga no profissional. Então vai ser um jogo muito bom, muito difícil para a gente, como foi o jogo passado, da Portuguesa, e o primeiro. Sair ganhando o Fla-Flu é importante para o Fluminense”, afirmou Michel Araújo.

Sem marcar pontos no Carioca, o Fluminense é o lanterna na tabela de classificação. No último dommingo (7), o time perdeu para a Portuguesa, por 3 a 0.

O Fluminense renovou, na última quinta-feira (11), o contrato do meia Wallace e do atacante Gabriel Teixeira. Os dois jovens jogadores fazem parte da geração de 2001, chamada de "Geração de Ouro" pela torcida tricolor. O que também dão esperança para a fase ruim do time.

Doze clubes disputam o Carioca em uma primeira fase em pontos corridos e somente os quatro primeiros avançam às semifinais.

