Jogo do Palmeiras será em Belo Horizonte, confirma Federação Paulista

O jogo não pode acontecer em São Paulo por conta de restrições | Foto: Divulgação Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol confirmou nesta segunda-feira (15), que o jogo entre São Bento e Palmeiras, atrasado da 3ª rodada do Paulistão e marcado para às 19h da próxima quarta (17), será disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Com as restrições impostas pelo Governo de São Paulo por conta da pandemia do novo coronavírus, eventos esportivos estão proibidos no estado de 15 a 30 de março. Dessa maneira, a FPF decidiu levar a partida para Minas Gerais.

A confirmação foi feita no site da entidade, com a atualização do local no início da tarde desta segunda.

R7*

Leia mais:

