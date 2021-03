Inscrições para ‘Copa Norte de Xadrez Escolar’ estão abertas no AM

A premiação do campeonato será: medalha, troféu e camiseta das instituições parceiras | Foto: Reprodução

Manaus - Estão abertas as inscrições para a “Copa Norte de Xadrez Escolar 2021”. O evento é destinado para alunos da rede estadual de ensino, até sexta-feira (19). Neste ano, por conta de pandemia, a atividade será realizada de forma on-line, no dia 21 de março, e terá quatro edições.

Para se inscrever, é necessário preencher um formulário, disponível aqui. Desta forma, os participantes estarão autorizando a utilização do nome, imagem e som de voz para a divulgação do torneio, por período indeterminado e sem qualquer ônus para a organização. A inscrição implicará a plena aceitação dos termos presentes no regulamento.

Vale ressaltar que o torneio é aberto para qualquer jogador que seja aluno de escolas municipais, estaduais e particulares da região Norte do Brasil. A premiação do campeonato será: medalha, troféu e camiseta das instituições parceiras.

*Com informações da assessoria

