Grêmio e Santos fazem jogos de volta na Libertadores

Grêmio e o Santos finalizaram a preparação para o jogo de volta contra Ayacucho e Deportivo Lara, para esta terça-feira (16). O time gaúcho enfrenta a equipe peruano em Quito, no Equador e o Santos joga contra o time da Venezuela.

O Grêmio venceu no jogo de ida com goleada sobre o rival por 6 a 1 e promete repetir o feito em campo. Desta vez, os jogadores atuarão a mais de 2.800 metros de altitude.

Em função do acúmulo de jogos decorrente da emenda da temporada 2020 com a temporada 2021, alguns atletas do elenco profissional terão um período de folga, com o objetivo de dar descanso e prepará-los para as fases seguintes da Libertadores e próximas competições. Abaixo, a lista divulgada pelo Departamento de Futebol.

O Grêmio informou a lista dos seguintes jogadores: os goleiro Vanderlei e Paulo Victor; os dedensores Victor Ferraz, Kannemann, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; os meia-campistas Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon e os atacantes Alisson e Diego Souza.

Lista de relacionados: Adriel, Bitello, Brenno, Cortez, Darlan, Emanuel, Felipe, F. Henrique, Ferreira, G. Azevedo, Léo Chu, Léo Pereira, Lucas Araújo, Pedro Lucas, Ricardinho, Rodrigues, Ruan, Thaciano, Vanderson e Vareia.

O vencedor deste confronto enfrenta quem passar do duelo entre Unión Española-CHI e Independiente Del Valle-EQU.

Santos

O técnico Ariel Holan relacionou 23 jogadores do Santos para enfrentar o Deportivo, em Caracas. Na ida, o Peixe venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro e tem a vantagem do empate.

Não estarão à disposição do técnico os jogadores Kaio Jorge, por dor na coxa; Marinho que está em processo de recondicionamento físico e Madson que ainda se recupera de fraturas em duas costelas.

Wagner Leonardo, Sabino, Laércio, Ivonei, Guilherme Nunes, Kevin Malthus, Renyer, Allanzinho, Fernandinho e Arthur Gomes não viajaram por opção da comissão técnica.

Uma provável escalação é: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani (Vinicius Balieiro); Ângelo, Soteldo e Jean Mota (Marcos Leonardo ou Lucas Braga).

