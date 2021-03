Lutador do UFC mostra como ficou o olho após levar dedada

final frustrante da luta principal do UFC Vegas 21, realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), deixou os fãs preocupados com a situação de Belal Muhammad. O peso-meio-médio recebeu uma forte golpe de dedo de Leon Edwards no olho direito e, sem condições de retornar para o combate, chorando no octógono, viu a organização decidir pelo "No Contest" (luta sem resultado) no segundo round.



Após ir para o hospital tratar da lesão, o americano, através de suas redes sociais, tranquilizou o público e mostrou como ficou o olho.

"Meu coração está despedaçado. Meu primeiro evento principal terminou assim, mas Deus tem planos maiores. Sinto muito pelos fãs e o UFC, vocês mere uma luta completa. Minha visão está voltando e não tenho nenhum dano permanente no olho. Logo eu estarei de volta e quero reencontrar o Leon Edwards", postou o lutador.

My heart is shattered my first main event ended like that but Gods the best of planners im sorry to the fans and the @ufc you deserved a full fight.. Alhamdillah the vision is coming back and no permanent damage to the eye I’ll be back and want to run it back @Leon_edwardsmma pic.twitter.com/5xsvhmZ5Uh