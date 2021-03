‘Gabigordo’ recebe propostas para jogar Campeonato Carioca

O sósia de Gabigol ficou conhecido por imitar o atacante | Foto: Reprodução

Aos 36 anos, Jeferson Sales, o sósia do atacante do Flamengo Gabigol, está na mira de dois clubes cariocas para reforçar as equipes na competição.

O projeto deve seguir os caminhos que Cartolouco fez no Resende: integrar o time profissional, treinar com elenco e gravar a rotina como jogador para um canal no YouTube. Dois clubes do Rio — que não foram revelados — teriam gostado da proposta de contar com Jeferson na equipe, e a expectativa do sósia é que um contrato pode ser assinado ainda para esse estadual. Gabigordo tenta agora entrar em forma para disputar com os profissionais.

"Estou focado em alguns projetos que em breve vocês irão saber. Estamos nos preparando para não fazer feio e trazer muita alegria dentro de campo. Estamos sendo sondado por alguns clubes do Rio, e o meu empresário está vendo as melhores qual a melhor proposta para fecharmos contrato", comentou Gabigordo.

O sósia de Gabigol ficou conhecido por imitar o atacante. Embora ele reconheça que não é artilheiro como o camisa 9 do Flamengo, Gabigol da Torcida diz ser destaque nas peladas do time dos sósias, que conta ainda com Diego, Arão, Filipe Luís e outros imitadores do futebol brasileiro.

R7*

