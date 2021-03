Minas Gerais não aceita receber jogos de outros Estados

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, seria "incoerente" determinar novas medidas de restrição e manter jogos de futebol | Foto: Reprodução

O Governo de Minas vai publicar novas regras para impedir a realização de jogos de futebol de campeonatos de outros Estados em território mineiro. Nesta terça-feira (16) , o governador Romeu Zema (Novo), determinou a inclusão de todas as regiões de Minas na onda roxa do programa "Minas Consciente", que prevê medidas de restrição mais severas, como toque de recolher. A medida entra em vigor amanhã e vale pelos próximos 15 dias.

Nos próximos dias, estão previstas cinco partidas de times de fora em Belo Horizonte e Varginha, a cerca de 300 km da capital mineira. Sem poder disputar os jogos em seus Estados, devido a medidas de restrição e o aumento de casos de covid-19, as equipes decidiram transferir suas partidas para Minas Gerais.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, seria "incoerente" determinar novas medidas de restrição e manter jogos de futebol de times de fora do Estado.

"Seria muito incoerente a gente tomar uma medida tão dura como essa que estamos tomando e permitir que jogos de outros Estados acontecessem aqui em Minas Gerais. Onda Roxa é diferente das outras, é obrigatória. Todos os municípios devem aderir e, dessa forma, futebol de outro Estado não poderá funcionar, até pela impossibildiade de funcionamento de hoteis, dentre outras coisas", disse.

Jogos previstos

Entre esta terça-feira (16) e a próxima quinta-feira (18) estão previstos cinco jogos em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais.

Pela Copa do Brasil Sub-20, jogam Trem-AP x Avaí e Real Ariquemes-RO x Náutico, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte.

Na quarta-feira (17), Marília e Criciúma se enfrentam no estádio Melão, em Varginha, pela Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, jogam Palmas-TO e Avaí-SC. Nesta quinta-feira (17), São Bento e Palmeiras se enfrentam, também no Independência, pelo Campeonato Paulista.

