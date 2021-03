Brasil estreia na Copa América 2021 contra a Venezuela

O Brasil é o atual campeão da competição | Foto: Divulgação/CBF

O Brasil estreia diante da Venezuela, no dia 14 de junho, em Medelín, na Colômbia. A Conmebol divulgou, nesta segunda feira (15), em seu site oficial, a tabela da Copa América 2021. A competição, com sede na Argentina e na Colômbia, conta com 10 seleções sul-americanas e se estende do dia 13 de junho até o dia 10 de julho.

Sorteada no Grupo B, juntamente com Equador, Peru, Colômbia e Venezuela, a Seleção Brasileira jogará todos seus compromissos da Fase de Grupos da Copa América 2021 na Colômbia.

Compromissos do Brasil na Fase de Grupos

1ª Rodada: Brasil x Venezula Data: 14/06 Local: Medelín (COL)

2ª Rodada: Brasil x Peru Data: 18/06 Local: Cali (COL)

3ª Rodada: Brasil x Colômbia Data: 24/06 Local: Barranquila (COL)

4ª Rodada: Brasil x Equador Data: 28/06 Local: Bogotá (COL)

Confira abaixo os grupos da Copa América 2021:

Grupo A: Argentina Bolívia Chile Paraguai Uruguai

Grupo B: Brasil Colômbia Equador Peru Venezuela

*Com informações da CBF

