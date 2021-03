Jogador de 15 anos assina contrato de formação com o Fla até 2024

Natural de Tupã (SP), Rafael chegou ao Rubro-Negro em 2018 após uma parceria do clube com o Trieste, de Curitiba | Foto: Reprodução

Considerado como um dos maiores talentos e promessas da sua geração, Rafael Oliveira, de apenas 15 anos, assinou contrato de formação com o Flamengo até 2024. Capitão da equipe sub-15 do Rubro-Negro, o zagueiro celebrou o acerto nas redes sociais.

"Somente agradecer a Deus por tudo! Até 2024, vamos juntos, Flamengo", postou o jovem.

De acordo com o portal Flazoeiro, o zagueiro havia despertado interesse de seis clubes brasileiros antes de renovar com o Flamengo. Natural de Tupã (SP), Rafael chegou ao Rubro-Negro em 2018 após uma parceria do clube com o Trieste, de Curitiba, e poderá assinar contrato profissional quando completar 16 anos.

*R7

Leia mais:

Inscrições para 'Copa Norte de Xadrez Escolar' estão abertas no AM