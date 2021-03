Visando a Copa do Brasil, Manaus FC treina forte para próximos jogos

uizinho Lopes chegou na capital amazonense e vai encarar mais um grande desafio pela frente | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus - Com foco total após a vitória contra o Clipper na última sexta-feira (12), o Manaus Futebol Clube não parou para descansar e ainda no sábado iniciou sua preparação para encarar o Jaraguá (GO) pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira (18), fora de casa.

Nesta segunda-feira (15), o treinador Luizinho Lopes e o volante Vinícius Barba atenderam perguntas da imprensa e falaram sobre a preparação para este grande confronto pela Copa do Brasil de 2021.

Luizinho Lopes chegou na capital amazonense e vai encarar mais um grande desafio pela frente. O treinador explicou que a preparação muda de acordo com a competição em disputa e falou sobre a importância deste confronto contra o Jaraguá.

"Não resta dúvida de que é o jogo mais importante neste primeiro momento do ano, da temporada, mudam sim algumas coisas, é um jogo um pouco mais tenso, gera um pouco mais de ansiedade por se tratar de um jogo eliminatório, fiz questão de chegar antes do jogo contra o Clipper para servir de preparação para esta partida, não vamos jogar pelo empate, vamos objetivar a vitória", declarou.

"O Manaus tem que ter uma postura de time grande como ele é, sabemos que o adversário tem seus pontos fortes, é um adversário difícil, porém, o Manaus tem que se impor, temos totais condições de sair com a classificação", complementou Vanilson.

A transmissão da partida ocorrerá de forma gratuita através da plataforma digital "Mycujoo", e acontecerá na quinta-feira, 18 de março, às 15h30 de Brasília.

Para este confronto, o torcedor que quiser e puder contribuir financeiramente com o Gavião, poderá adquirir seu ingresso virtual realizando uma transação no valor de R$ 10,00 pela chave CNPJ do clube, 18367669000181.

