Nacional encara o Amazonas FC na Arena da Amazônia, nesta quarta (17)

Para ambas as equipes, somente a vitória interessa | Foto: Reprodução

Manaus – Líder na tabela e com 100% de aproveitamento, o Nacional Futebol Clube encara o quinto colocado, o Amazonas FC, às 20h30, na Arena da Amazônia, nesta quarta-feira (17). Para ambas as equipes, somente a vitória interessa para esta terceira rodada do Campeonato Amazonense.

A partida, inicialmente agendada para quinta-feira (18), foi antecipada. Um fator que contribuiu para a alteração foi o jogo entre Penarol e Ypiranga, pela primeira fase da Copa do Brasil, que está agendado para quinta-feira (18), às 19h, na Arena da Amazônia. Os jogos ocorreriam de forma simultânea.

Ainda sem vencer no estadual, o Amazonas volta a campo após ter folgado na segunda rodada. Na estreia, empatou em 1 a 1 com o Princesa, fora de casa. Já o Nacional-AM segue na liderança após vencer o São Raimundo (3 a 2) e Iranduba (7 a 0) até aqui.

Referente ao confronto, Jones, jogador do Nacional, o artilheiro do Barezão 21, juntamento com o Vanilson (MFC) e o Hemerson (SREC), pontuou o pensamento do elenco azulino.

"Estamos trabalhando forte e muito focados, porque nós sabendo da importância desse jogo. Entramos para esse campeonato com o pensamento de que todo jogo é uma final, é isso que tem nos motivados todos os jogos. O Nacional é o maior do Amazonas e, nós, queremos conquistar o Estadual, para entrar para história do clube", afirmou.

Os torcedores do Leão estão confiantes para a partida em cima da Onça Pintada da Zona Leste, principalmente, por conta das vitórias com superioridade e domínio de campo nos últimos jogos do Barezão.

"Tua torcida estará sempre ao teu lado. Sempre fiel meu clube adorado. Tua estrela azul é o símbolo de glória. Avante Nacional para a vitória" relembrou em verso o torcedor do Nacional.

Já os torcedores do Amazonas FC estão apreensivos com o jogo, mas acreditam que ao vencerem o Nacional, ganham mais confiança paras as próximas partidas.

"O Amazonas tem que vencer esse Barezão de qualquer jeito para poder seguir no projeto de evolução. Vamos garantir vaga na série D e assim com o calendário mais extenso o time crescerá cada vez mais no Estado", disse Marcelo Alves em apoio.

